شكرا لقرائتكم خبر عن آخر ظهور لـ عمرو دياب بصحبة مي حلمي فى صورتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الهضبة عمرو دياب في أحدث ظهور له بصحبة مي حلمي، وذلك عبر صورة نشرتها الأخيرة من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ظهرت فيها بإطلالة صيفية، واكتفت بالتعليق عليها من خلال إيموشن قلب.

مي حلمي

ثم عاودت مي حلمي بعدها نشر صورة أخرى من نفس المكان بصحبة الهضبة عمرو دياب وعلقت عليها قائلة: صورة جديدة أحلى.

آخر حفلات عمرو دياب فى مهرجان العلمين الجديدة

جدير بالذكر أن آخر حفلات عمرو دياب كانت في مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات الدورة الثانية من المهرجان وحظي بإقبال جماهيري كبير إذ قدم فيها مجموعة من أجمل وأبرز أغانيه.



مي حلمي وعمرو دياب

من ناحية أخرى حرص الهضبة عمرو دياب أمس على استعادة ذكريات حفله فى مهرجان العلمين الأسبوع الماضى وتحديدًا الجمعة من خلال حسابه على موقع إنستجرام، خلال نشر فيديو من حفله الأخير علق عليه بكتابة: "لقد كانت ليلة لا تنسى".



مي حلمي فى صورة أخرى مع عمرو دياب

كانت أكدت الإعلامية لما جبريل المتحدثة باسم مهرجان العلمين الجديدة، أن الأسبوع الماضي كان من أهم أسابيع مهرجان العلمين، مشيرة إلى أن حفلات عمرو دياب ومسرحية السندباد للنجم كريم عبد العزيز كانتا كاملتى العدد وشهدت إقبالا كبيرا من الجمهور.

وأشارت لما جبريل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في العلمين"، مع الإعلامية منى المراغي، على قناة الحياة، إلى أن حفل عمرو دياب كان كامل العدد، مؤكدة أن الحفل كان على مستوى عالٍ وكان الأكبر في الشرق الأوسط وجودة الحفلة كلها على مستوى عالمي صوت وصورة وتنظيم.

وتابعت: "الأسبوع الماضي أسبوع ذهبي في مهرجان العلمين والشباب المشاركين في مهرجان العلمين نقلوا الشغل في حتة تانية، وكان أهم حاجة الجودة وتقديم خدمة يستحقها كل الناس الزوار للمهرجان".