شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الثالث والأخير لمسرحية "التليفزيون" الليلة بمهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت مسرحية "التليفزيون" بطولة النجمين حسن الرداد وإيمي سمير غانم نجاحًا كبيرًا على مدار اليومين الماضيين، بعد عرضها في مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، حيث يشهد الليلة العرض الثالث والأخير للمسرحية، على مسرح "يو".

وتدور فكرة مسرحية التليفزيون حول شخصيتين وهما كروانة التى تقدمها الفنانة إيمى سمير غانم وحفظى الذى يقدمه الفنان حسن الرداد، وهما متزوجان يزورهما بابا نويل ليحقق لهما ما يتمنيان، ولكن تأتى هذه الزيارة بعد مرور ثلاثين عاماً، ولكنهما يجدان معه ضمن الهدايا تليفزيونًا سحريًا، فيدخلان ويتنقلان وسط قنواته فى إطار من الكوميديا.

مسرحية التليفزيون تُعرض في الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة هذا العام، في إطار التعاون بين موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه السعودية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمسرحية، وهي من بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم، أوس أوس، أحمد فهيم، بدرية طلبة، وسليمان عيد، وتأليف أحمد سعد، إبراهيم صابر، ومحمد خطاب، وإخراج محمد الصغير.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.