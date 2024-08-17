بهذه الكلمات..الحلفاوي ينعى نجل محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعى الفنان القدير نبيل الحلفاوي، حسن نجل الكابتن محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق.

وكتب الحلفاوي عبر حسابه على "إكس": "رحمه الله وأسكنه الجنة وألهم المهندس محمود طاهر والأسرة الكريمة الصبر والسكينة".

وتُوفيّ مساء الجمعة حسن محمود طاهر نجل رئيس النادي الأهلي السابق محمود طاهر، وذكر مصدر لمصراوي أن حسن قد تُوفيّ بصورة طبيعية في منزله.

وسبق وترأس محمود طاهر مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الدورة الانتخابية بين 2014 :2017.

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