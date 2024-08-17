قبل حفله بالعلمين.. ماذا قال نجوم الفن عن المطرب المقنع تووليت ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تفاعل عدد من نجوم الفن مع مغني الراب تووليت الملقب بالمطرب المقنع، عقب إثارته حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب عدم كشفه عن هويته، والمقرر أن يحيي حفلا غنائيا يوم 23 أغسطس الجاري ضمن فعاليات الدورة الثانية بمهرجان العلمين الجديدة بمشاركة فرقة كايروكي.

ووصلت أسعار تذاكر حفل تووليت وكايروكي بالعلمين "الفئة الأولى: 80 ألف جنيه مصري، الفئة الثانية: 50 ألف جنيه مصري، الفئة الثالثة: 900 جنيه مصري، الفئة الرابعة: 500 جنيه مصري".

ونستعرض لكم ما قاله نجوم الفن عن مغني الراب تووليت في السطور التالية:

محمد هنيدي

نشر النجم محمد هنيدي، صورة له من فيلم "بلية ودماغه العالية" وكان رأسه ملفوفا بشاش أبيض بعد إصابته في إحدى لقطات الفيلم، ووضع الصورة بجانب صورة مغني الراب تووليت.

وأشار "هنيدي" من خلال الصورة بحسه الفكاهي أن سر اختفاء تووليت تحت القناع هو إصابته.

جيهان الشماشرجي

قالت الفنانة جيهان الشماشرجي، على راديو "إنرجي" بشأن إخفاء المغني تووليت هويته: "ليه الناس مش عارفة هو مين؟ هو هربان من جريمة أو حاجة، وصوته مش شبه عبدالباسط حمودة، لأنه صوت عبد الباسط بيقول هو مين مش محتاجه يخبي شخصيته هنبقى عارفين".

أيمن بهجت قمر

كتب الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر عبر حسابه على "فيسبوك": "أنا بحب الحالة اللي عاملها تووليت.. أول واحد سمعهولي صديقي موزع شاب عشان من نفس جيله .. كنت خايف إني أبقى زي الناس اللي بيهاجموا الشباب اللي طالع لما أكبر بس أديني كبرت وطلعت لسه أعيل منهم".

ساندي

نشرت المطربة ساندي، مجموعة من الصور وظهرت خلالها مرتدية قناع، عبر حسابها على "إنستجرام"وذلك على خطى تووليت، وعلقت: "إنه ليس تووليت أبدا يا أخويا".

جدير بالذكر أن، الصفحات الرسمية لمهرجان العلمين على مواقع التواصل الإجتماعي علقت على حفل تووليت وكايروكي، قائلة: "مستعد تبدأ حفلة لكايروكي بصوت Tul8te يوم 23 أغسطس في مهرجان العلمين الجديدة 2024".

وأضافت: "هنبدأ حفلتنا مع Tul8te بأغانيه المميزة اللي دخلت قلوبنا من أول ما سمعنا صوته.. هنستناكم في الـ U Arena عشان نعيش يوم كله مزيكا وأغاني بنحبها".

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