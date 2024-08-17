أول تعليق من رامي صبري بعد حفله في طنطا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيا المطرب رامي صبري، مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا بنادي سيتي كلوب طنطا بحضور ما يزيد عن 20 ألف متفرج.

وقدم "رامي" خلال الحفل عددا من أغاني ألبومه الجديد "جامد كده كده" ومنها "كنا معديين وعلى بالي وما بتحصليش كتير" بالإضافة إلى عدد من الأغاني السابقة التي ارتبط بها الجمهور.

ونشر رامي، صورا من الحفل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أول مرة أغني في طنطا كان يوم مختلف معاكم.. شكرا على اليوم الجميل".

يذكر أن ألبوم رامي صبري الأخير الذي طرحه خلال الأيام الماضية وحمل اسم"جامد كده كده".

وضم الألبوم عددا من الأغاني من بينهم أغنية "فيها إيه" كلمات محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي، وأغنية "كنا معدين" كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، وأغنية "ما بتحصليش كتير" من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي.

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