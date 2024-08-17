حذف "هنحتفل" ثالث أغاني شيرين عبد الوهاب من "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حذف موقع الفيديوهات "يوتيوب" أغنية "هنحتفل" للمطربة شيرين عبدالوهاب والتي تعد ثالث أغانيها من الألبوم الجديد.

وواجهت أغنية "هنحتفل" نفس مصير أغنيتيها السابقتين "بتمنى أنساك" و "اللي يقابل حبيبي".

وجاء حذف موقع يوتيوب لأغاني شيرين الثلاثة بناء على طلب شركة روتانا للانتاج بسبب الأزمة القانونية التي بين الطرفين، وبالفعل تم حذفهم والاستجابة لمطلب روتانا، حيث أوضحت الأخيرة أن شيرين لم تلتزم بعقدها مع الشركة مما يلزمها بدفع شرط جزائي، إلا أن شيرين نفت صحة هذا الكلام وأكدت أنها تحتفظ لنفسها بحق الرد القانوني.

يذكر أن، أغنية "هنحتفل" لـ شيرين عبد الوهاب من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

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