بعد معاناته مع السرطان .. 15 معلومة عن الفنان أحمد صيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان أحمد صيام، عن معاناته مع السرطان والإصابة به بسبب التدخين، موضحا أنه كان يدخن السجائر بشراهة، ويكاد يكون لا يطفئ السجارة، وأحيانا كان يشرب 6 علب سجائر في اليوم، وأنه بدأ التدخين عام 1970 وحتى 2007.

ونستعرض لكم معلومات عن أحمد صيام في السطور التالية:

- من مواليد حي المنيل بالقاهرة.

- ولد في 20 نوفمبر 1953.

- تخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة.

- دخل الفن عن طريق الصدفة.

- تولى منصب أمين صندوق نقابة الممثلين خلفًا للفنان الراحل خليل مرسي.

- متزوج من الفنانة رانيا فتح الله.

- لديه ابنة بالوسط الفني تدعى بسنت أحمد صيام.

- اكتشفه المخرج شاكر خضير وكان طالبا بالجامعة.

- كانت مسرحية "كرنفال الأشباح" أولى أعماله الفنية.

- عرض عليه المخرج المسرحي جلال الشرقاوي الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

- كانت مسرحية "الرهائن" للمخرج فهمي الخولي نقلة فنية له بمشواره التمثيلي.

- خاض دراما رمضان بـ 5 مسلسلات هم "بـ 100 راجل" و "حق عرب" و "بيت الرفاعي" و "رحيل" و "خالد نوروولده نور خالد".

- رصيدة الفني من الأعمال تخطى الـ 300 عملا.

- من أبرز أعماله التلفزيونية "أخو البنات، ليلة القبض على فاطمة، رحلة السيد أبو العلا البشري، الراية البيضا".

- من أبرز أعماله السينمائية "استغاثة من العالم الآخر، البحر بيضحك ليه، جاءنا البيان التالي".

وكان أحمد صيام، قال خلال لقائه مع الإعلامية سهير جودة، إنه في عام 2007، بدأ يظهر عليه علامات التعب، وعندما يستيقظ من النوم تظهر عليه كحة شديدة، كما أنه يشعر بعدم إتزان للحظات، ووقتها قام بإلقاء علبة السجائر من نافذة الغرفة، وقرر التوقف عن السجائر.

وأشار صيام إلى أنه ذهب للطبيب في اليوم التالي، وأبلغه بوجود ورم على الرئة اليمين، وكان خبرا صادما جدا له، موضحا أنه تقابل مع الطبيب، وقال له إنه سيقوم بإزالة الفص الذي يوجد به الورم.

واستكمل، أنه وافق على هذا الأمر بالرغم من رفضه في البداية، وأجرى العملية بعدها بيومين، وبعد العملية حصل على 3 جرعات كيماوي وقائية.

وأكد "صيام"، أن جرعات الكيماوي كانت أصعب من الجراحة، لأنه في العملية كان تحت تأثير البنج، بينما الكيماوي أخذه وهو في كامل وعيه، وكانت الجرعات من بروتوكول جديد يقوم بتنشيف الأوردة، وليس بروتوكول العلاج الذي يسبب تساقط الشعر، مضيفا أنه بعد فترة العلاج ظل يعمل فحوصات طبية لمدة 6 أشهر من أجل الإطمئنان على حالته الصحية.