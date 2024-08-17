هالة صدقي توجه رسالة جديدة لـ شيرين عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان ربيع:

نشرت الفنانة هالة صدقي مقطع فيديو قصير من أغنية الفنانة شيرين عبدالوهاب الجديدة " بتمنى أنساك"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ووجهت هالة رسالة لشيرين وكتبت: "أتمنى تزول، مبروك عودة شيرين الفنانة صاحبة الموهبة".

ولم تكن هذه الرسالة الأولى التي توجهها هالة لشيرين، إذ كتبت في منشور آخر عبر حسابها الرسمي: "في أغلب الأحيان الفنان الحقيقي كل ما مر بمشاكل وضغوطات حياتية ازداد بريق، شيرين ازدادت صدق ومشاعر وجمال وتظل ملكة المشاعر، مبروك يا جبارة".

والجدير بالذكر أن الفنانة شيرين تعرضت لأزمة جديدة خلال الأيام القليلة الماضية، إذ تم حذف أحدث أغانيها من جميع المنصات الغنائية عقب طرحها بساعات قليلة، وذلك بناء على طلب شركة روتانا للإنتاج الفني، والتي عللت ذلك بأن شيرين لم تلتزم بعقدها معها، فيما نفى محامي شيرين صحة هذا الكلام وأكد أن حق شيرين ستأخذه بشكل قانوني.