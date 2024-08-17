"إضفاء الغموض ولأسباب شخصية".. نجوم ارتدوا القناع قبل "تووليت"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المغني تووليت إثارة الجدل بارتدائه القناع وإخفاء ملامح وجهه وسط ترقب جمهوره ومتابعيه حفله الغنائي ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس الجاري.

وقبل تووليت، قام العديد من المغنيين سواء في الوطن العربي أو عالميًا بارتداء أقنعة في حفلاتهم لأسباب مختلفة، منهم من ارتداه لإضفاء حالة من الغموض حوله، ومنهم من أراد عدم تسليط الأضواء عليه لأسباب شخصية.

ونقدم لكم في هذا التقرير أبرز المغنيين الذين ارتدوا أقنعة على المسرح:

مروان بابلو

أحيا مطرب الراب مروان بابلو حفلًا غنائيًا في محافظة الإسكندرية داخل نادي الاتحاد وسط حضور جماهيري ضخم، وظهر بابلو على المسرح وهو يرتدي قناع أسود، وقدم بعدها باقة من أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومتابعيه.

مصطفى زكريا الشهير بـ مسلم

ظهر مسلم على الساحة الغنائية مرتديًا قناع أسود أخفى ملامح وجهه تمامًا، وذلك رغبًا في الغناء دون أن يعرفه أحد، وأوضح مسلم السبب وراء ارتدائه القناع في بدايته وذلك بأحد اللقاءات الصحفية وقال: "لما كنت حاطط القناع في بدايتي الناس افتكرت أن شكلي وحش أو عليا تار وقررت أخلعه في كليب خطر".

حسن أبو الروس

انضم الفنان حسن أبو الروس لقائمة المغنيين الذين ارتدوا قناعًا على المسرح، إذ ظهر برفقة مطرب المهرجانات مسلم بأحد الحفلات وهو يرتدي قناع أخفى ملامحه ثم قام بخلعه وسط العديد من التساؤلات حول ما إذا كان هو المغني "تووليت".

المغنية الأسترالية سيا

ظلت المغنية الأسترالية سيا ترتدي باروكة أخفت ملامحها لفترة طويلة منذ بدايتها الغنائية عام 2011، وظهرت بالعديد من البرامج الحوارية الأمريكية رافضة الكشف عن وجهها، وارتدت القناع في العديد من حفلاتها الغنائية وسط العديد من التساؤلات حول من هي "سيا" ولماذا تقوم بإخفاء ملامحها بهذا الشكل؟.

وتحدثت سيا عن ارتدائها القناع في مجلة بيلبورد عام 2013 وقالت: "إذا كان أي شخص إلى جانب المشاهير يعرف ما يعنيه أن تكون شخصًا مشهورًا، فلن يرغب أبدًا في أن يكون مشهورًا".

دافت بانك

اشتهرت الفرقة الموسيقية دافت بانك بارتداء خوذات على رأسهم بمعظم حفلاتهم الموسيقية، وسط تساؤلات الجمهور حول السبب وراء ارتدائهم هذه الخوذات وإخفاء ملامحهم بالكامل، وقال الفريق في أحد اللقاءات الصحفية إن السبب وراء ارتدائهم الخوذ أنهم يريدون من الجمهور التركيز على موسيقاهم، وأن الأقنعة تسمح لهم بالاحتفاظ بسرية هويتهم وحماية حياتهم الشخصية.

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