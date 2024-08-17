بالصور| وصول النجم الإسباني إنريكي أرسي إلى القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وصل النجم الإسباني إنريكي أرسي إلى القاهرة صباح أمس الجمعة 16 أغسطس، واستقبله المنتجان محمد عماد ومحمد الكومي.

وفور وصوله انتقل مع منتجي فيلم "موسم حصاد الكاكا" إلى فيلا في منطقة العبور، للقيام بالتدريب على مشاهد الأكشن التي سيؤديها في العمل.

ويجسد أرسي دور "الجوليادور"، وهو رجل مافيا إسباني أربعيني من أخطر رجال المافيا. وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي أكشن، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم المصريين، مثل: محمد ثروت، ومحمود حافظ، وحمزة العيلي، وسليمان عيد، وسامي مغاوري، وويزو، ونجيب بلحسن، ومحمد عبدالعظيم.

الفيلم من إنتاج شركتي "كلاكيت للفنون" و"وان هاندريد ميديا برودكشن" للمنتجين محمد عماد ومحمد الكومي، والفيلم من تأليف محمد عماد، وإخراج معتز حسام.

النجم العالمي إنريكي أرسي، حقق شهرة واسعة بدوره في مسلسل "لاكاسا دي بابيل" على منصة الترفيه العالمية نتفليكس.