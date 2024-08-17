شكرا لقرائتكم خبر عن العالمى إنريكى أرسى يصل القاهرة ويبدأ تصوير دوره بفيلم موسم حصاد الكاكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل النجم الإسباني العالمي إنريكي أرسي إلى القاهرة، واتجه لبدء التصوير في فيلا بمنطقة مدينة العبور، حيث قام أرسي بالتدريبات على مشاهد الأكشن التي سيؤديها في فيلم "موسم حصاد الكاكا"، حيث يجسد دور رجل مافيا إسبانى أربعينى من أخطر رجال المافيا.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى أكشن، ويشارك فى بطولته: محمد ثروت، ومحمود حافظ، وحمزة العيلى، وسليمان عيد، وسامى مغاورى، وويزو، ونجيب بلحسن، ومحمد عبد العظيم، والعمل من تأليف محمد عماد، وإخراج معتز حسام.

ويأتى انضمام النجم العالمى إنريكى أرسى، الذى حقق شهرة واسعة بدوره فى مسلسل "لاكازا دى بابيل" على منصة نتفليكس، ليضيف بعدًا جديدًا وحضورًا متميزًا للفيلم المصرى المنتظر.



الفنان العالمي إنريكي أرسي



كواليس التصوير



إنريكي أرسي يستعد لتصوير الفيلم



إنريكي أرسي