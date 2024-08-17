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العالمى إنريكى أرسى يصل القاهرة ويبدأ تصوير دوره بفيلم موسم حصاد الكاكا.. صور

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القاهرة - سامية سيد - وصل النجم الإسباني العالمي إنريكي أرسي إلى القاهرة، واتجه لبدء التصوير في فيلا بمنطقة مدينة العبور، حيث قام أرسي بالتدريبات على مشاهد الأكشن التي سيؤديها في فيلم "موسم حصاد الكاكا"، حيث يجسد دور رجل مافيا إسبانى أربعينى من أخطر رجال المافيا.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى أكشن، ويشارك فى بطولته: محمد ثروت، ومحمود حافظ، وحمزة العيلى، وسليمان عيد، وسامى مغاورى، وويزو، ونجيب بلحسن، ومحمد عبد العظيم، والعمل من تأليف محمد عماد، وإخراج معتز حسام.

ويأتى انضمام النجم العالمى إنريكى أرسى، الذى حقق شهرة واسعة بدوره فى مسلسل "لاكازا دى بابيل" على منصة نتفليكس، ليضيف بعدًا جديدًا وحضورًا متميزًا للفيلم المصرى المنتظر.

الفنان العالمي انريكي ارسي
الفنان العالمي إنريكي أرسي

 

كواليس التصوير
كواليس التصوير

 

انريكي ارسي يستعد لتصوير الفيلم
إنريكي أرسي يستعد لتصوير الفيلم

 

انريكي ارسي
إنريكي أرسي

 

إنريكي أرسي
إنريكي أرسي

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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