شكرا لقرائتكم خبر عن "الوثائقية" تزيل الستار عن الإعلان الترويجي لفيلم "الألغام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت قناة الوثائقية، الإعلان الترويجي لفيلمها المنتظر "الألغام"، الذي يوثق أزمة وجود الألغام والأجسام المنفجرة في مصر منذ الحرب العالمية الثانية وأسبابها ومخاطرها التي أعاقت بعض خطط التنمية لعقود طويلة.

الفيلم الوثائقي الجديد الذي يأتي بعنوان "الألغام"، من إنتاج قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر عرضه على شاشة قناة "الوثائقية" قريبًا.

يوثق فيلم "الألغام" أزمة وجود الألغام والأجسام المنفجرة في مصر منذ الحرب العالمية الثانية، وأسبابها ومخاطرها التي أعاقت بعض خطط التنمية لعقود طوال، وحصدت الكثير من الأرواح جنوب الساحل الشمالي حتى حدود مصر الغربية، كما يسلط الفيلم الذي تم تصوير مقابلاته بين عواصم 3 دول أجنبية هي "لندن وبرلين وجنيف"، إضافة إلى القاهرة، الضوء على جوانب من المعارك التي دارت رحاها بين دول التحالف والمحور على الأراضي المصرية خلال تلك الحرب، راصدًا جريمة زرع عشرات الملايين من الألغام، دون الاكتراث لنتائجها السلبية والمزمنة على المصريين على المدى الزمني البعيد.

كما يبرز الفيلم جهود الدولة المصرية فى مكافحة الألغام طيلة السنوات السابقة، في ظل عدم وجود خرائط جغرافية دقيقة لمواقعها، موضحًا أبرز الخدمات القانونية والصحية التي قُدمت لأسر الضحايا والمصابين، جديرٌ بالذكر أن الفيلم اعتمد في في أسلوبه الفني على الدراما الوثائقية، والتي شارك فيها عدد من الممثلين المصريين والأجانب.

