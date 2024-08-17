مي عز الدين تثير فضول جمهورها برسالة غامضة مثيرة للقلق

أثارت الفنانة مي عز الدين حالة كبيرة من القلق بين جمهورها ومحبيها على السوشيال ميديا؛ بسبب منشور كشفت من خلاله مرورها بأزمة تحاول تجاهلها قدر المستطاع، لكنها لم تكشف أي تفاصيل خاصة عن هذا الأمر.

رسالة مي عز الدين عبر إنستغرام

نشرت مي منشورها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، قالت فيه: "فيه غصة في قلبي بحاول بقدر ما أوتيت من قوة إني أتجاهلها وأتجاهل أسبابها؛ لأن مفيش حلول في إيدي ولكن ينتهي بيا المطاف كل يوم بالفشل، ولا يسعني سوى قول أحدهم: "الله قدر هذا، والله كفيل به، الله يكفلنا برحمته الواسعة وعفوه ورضوانه ويرينا ما يقر أعيننا ويشرح صدورنا، آمین".

هذا وقد تفاعل عدد كبير من جمهور مي مع هذا المنشور، وتساءل بعضهم عن السبب وراء هذه الكلمات المثيرة للقلق، لكن مي لم ترد على أي تعليق حتى الآن.

أحداث مسرحية "زواج اصطناعي"

قدمت مي عز الدين خلال الفترة الماضية عرضاً جديداً لمسرحية "زواج اصطناعي" في المملكة العربية السعودية، ودارت الأحداث حول شخصية شروق وفاروق، اللذين يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما؛ مما يدفعهما للجوء لخبير علاقات عاطفية، يُجري لهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.

مشاركتها في موسم رمضان

وقد ظهرت مي عزالدين في موسم دراما رمضان الماضي 2024 كضيفة شرف خلال الحلقة الأخيرة من مسلسل "كوبرا"، الذي ظهرت من خلاله بشخصية صديقة "كوبرا"، الذي تشاركه في عمليات السرقة والنصب؛ فبعد هروب "كوبرا" من السجن، التقاها في الصحراء؛ حيث استولى على الأموال التي كان يخبئها في الرمال، ويستعد للسفر بصحبة صديقته خارج البلاد، بجواز سفر مزور.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من محمد إمام، مجدي كامل، محمود عبدالمغني، محمد ثروت، أحمد فتحي، هشام إسماعيل، محمود البزاوي، مجدي كامل، أوس أوس، علاء مرسي، ومعتز هشام، وبمشاركة هالة فاخر، أحمد بدير، حجاج عبدالعظيم، صفاء الطوخي، وآخرين. والمسلسل من تأليف أحمد أبوزيد، وإخراج أحمد شفيق.

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