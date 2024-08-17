نوال الزغبي تتلقى مساندة قوية بعد إصابتها بفيروس كورونا

ضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بخبر إصابة النجمة نوال الزغبي بفيروس كورونا، خاصةً بعد إعلانها عن إصابتها بهذا الفيروس عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس، حيث كتبت قائلة: "covid".

مساندة قوية

وفور انتشار خبر إصابة الفنانة نوال الزغبي بفيروس كورونا، انهالت عليها العديد من الرسائل والتي حرص من خلالها أصحابها على تقديم الدعم والمساندة لها، ومن بين هؤلاء الفنانة ماغي بوغصن والتي تمنت لها الشفاء العاجل، إذ كتبت "ماغي" في تغريدة لها عبر صفحتها على منصة إكس: "سلامة قلبك حياتي"، لترد عليها نوال بتغريدة آخرى، عبرت من خلالها عن مدى امتنانها لها، قائلة: "شكراً ياصديقتي..ماتشوفي شر".

هذا إلى جانب الرسائل الأخرى والتي لا حصر لها من قبل محبي وجمهور "الزغبي" في الوطن العربي، والتي جاء مضمونها في سياق تمنى الشفاء لها سريعاً والعودة لنشاطها الفني المعهود.

رسالة طمأنة

وأمام ذلك حرصت الفنانة نوال الزغبي أن تطمئن محبيها الذين حرصوا على التواصل معاها، مؤكدة بأن حالتها الصحية أصبحت تتحسن، وذلك من خلال تغريدة أخرى نشرتها عبر صفحتها على منصة " إكس"، جاء فيها: "الي أسبوع كتير مريضة.. واليوم صرت أحسن".

أحدث أغاني نوال الزغبي

وطرحت نوال الزغبي أحدث أغانيها المصوّرة، والتي تحمل اسم "من باريس"، وذلك عبْر قناتها الرسمية على "يوتيوب". "من باريس" من كلمات خالد فرناس، ألحان ياسر نور، توزيع عمرو عبدالفتاح، "mix and mastering" ماهر صالح، ومن إنتاج Umusic، ومن إخراج نضال بكاسيني، والذي تتعاون معه نوال للمرة الأولى.

واعتمدت نوال الزغبي في أغنيتها الجديدة "من باريس" على إيقاع موسيقي سريع، جاء متماشياً مع الرقصات الاستعراضية المتنوّعة التي قدّمتها برفقة مجموعة من الفتيات، وذلك وسط أجواء مبهجة، ترجمتها جمل وكلمات الأغنية: "من حلاه العقل طاير قلبا يشبه قلبي صاير يدلل حقا يآمر لي حياتي كلها. من باريس عطره يجيلا كل شي فيه ما في مثيلا وسامة وجهه كفيله تَبهِر العالم لها ". هذا إلى جانب ظهورها بإطلالات مميزة تعددت ألوانها ما بين الأخضر والأبيض والأسود.

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