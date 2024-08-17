جمهور ميّ عز الدّين يستفيق على خبر مقلق… إقرأ التّفاصيل

أثارت الممثّلة المصريّة، ميّ عزّ الدّين، قلق جمهورها، بعد أن كتبت عبر “إنستغرام” منشورًا، عبّرت فيه عن حزنها بسبب غصّة في قلبها، كما وصفتها، تحاول أن تتجاهلها لكنّها تفشل.

في هذا السّياق، كتبت “عزّ الدّين” في منشورها: “هناك غصّة في قلبي أحاول بقدر ما أوتيت من قوّة أن أتجاهلها وأتجاهل أسبابها، إذ ليس هناك حلولٌ بين يدّي بل ينتهي بي المطاف كلّ يوم بالفشل”.

وأضافت: “ولا يُريحني سوى قول أحدهم، “الله قدر هذا، والله كفيل به”، الله يكفلنا برحمته الواسعة وعفوه ورضوانه ويُرينا ما تَقرّ به أعيُننا ويشرح صدورنا آمین”.

نذكر أنّ منشور “عزّ الدّين”، ترافق مع أدعية وآيات قرآنيّة، نشرتها عبر “إنستاستوري”، دعت من خلالها متابعيها، الى الدّعاء بالرّحمة لمنتجي شركة “سينرجي”، الأربعة: فتحي إسماعيل، حسام شوقي، تامر فتحي ومحمود كمال، الّذين وافتهم المنيّة مؤخّرًا، في حادث سير مروّع.

الجدير بالذّكر، أنّ جمهور ميّ عزّ الدّين، تفاعل مع منشورها على نطاق واسع، إذ شاركها الدعاء بالفرج وفك الكرب والضّيق الذي تشعر به.

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فنّيًّا، قدّمت ميّ عزّ الدّين، عروض مسرحيتها “زواج اصطناعي” مؤخّرًا، للمرّة الثّانية في السّعوديّة، ضمن فعاليّات موسم جدّة.

كما خطفت ميّ عزّ الدّين، الأنظار بعد ظهورها كضيفة شرف في المشهد الأخير من الحلقة الأخيرة من مسلسل “كوبرا”، بطولة الممثّل محمّد إمام الذي عُرض خلال النّصف الثّاني من شهر رمضان ٢٠٢٤.