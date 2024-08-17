شكرا لقرائتكم خبر عن الأطفال يصنعون المجسمات بالصلصال في ورشة الستوب موشن بمهرجان نبتة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت ورشة عالم الستوب موشن ضمن فعاليات مهرجان نبتة للأطفال تحت مظلة مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية تفاعلاً كبيرًا من الأطفال، حيث صنعوا المجسمات مع المخرج حازم جودة الذي يقدم الورشة، حيث أبدى إعجابه الشديد بقدرات الأطفال في تجسيد المجسمات.

وشهدت أمس الجمعة ورشة وقت الحكاية حضورا كثيفا من الأطفال ممن تفاعلوا بشكل كبير مع النجمة سوسن بدر على مسرح مهرجان نبتة للأطفال، وشارك الأطفال النجمة التمثيل على المسرح في حدوتة علاء الدين "المصباح السحري".



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وتحدثت سوسن بدر في الورشة عن التمثيل الصامت ولغة الإشارة والتعبير بدون حديث.

شهدت شخصيات كيكو وكارتون العائلة السعيدة في ساحة مهرجان نبتة للأطفال تفاعلا كبيرا من الأطفال ممن التقطوا الصور مع الشخصيات إضافة إلى الرسم على الوشوش وغيرها من الأنشطة.

وافتتح امس الأول الخميس مهرجان نبتة للأطفال أولى دوراته، وقال رئيس المهرجان النجم أحمد أمين، بأن الدورة الأولى مهداة باسم الشاعر والكاتب شوقي حجاب الذي أثرى بفنه محتوى الأطفال كما سيتم تكريم أيضًا مجموعة من الكتاب والفنانين الذين أمتعوا جيلاً كاملاً من الأطفال بمحتوى وأغاني كانت قدوة ورسالة لا يمكن أن ننساها.

وشارك مجموعة من نجوم الفن بفقرات للأطفال في حفل الافتتاح مثل النجم هشام ماجد يقدم أوبريت "كلمني مصري" والنجمة شيماء سيف والطفل جان رامز والممثلة الطفلة لافينيا نادر.

وقام فريق الإعداد بقيادة المخرج هشام فتحي بتحضير أوبريت من كتابة منة القيعي وألحان أحمد طارق يحيى.



المخرج حازم جودة بتابع مجسمات الأطفال بالصلصال



مهرجان نبتة



مهرجان نبتة ضمن مهرجان العلمين



الأطفال يصنعون المجسمات بالصلصال



ورشة الصلصل في مهرجان نبتة