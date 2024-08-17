تحت عنوان الأنوثة والجمال .. هيا مرعشلي تستمتع بوقتها في ميكونوس

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة اللبنانية هيا مرعشلي بأخر إطلالتها على متابعيها من خلال مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلالها الأوقات الجميلة التي تقضيها في ميكونوس، و كانت ترتدي كروب توب ضيق باللون الأبيض مع تنورة قصيرة و ضيقة باللون البيج، و وضعت على رأسها قبعة و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ.



و حملت هيا بيدها حقيبة من دار أزياء Loewe وصل سعرها إلى 780 يورو.

وكانت ردت هيا مرعشلي على متابعة دعت عليها وتمنت أن تحترق بسبب ملابسها وذلك بعد نشر الممثلة اللبنانية صورا لها بالكروب توب. وكتبت المتابعة: "الله ينتقم منك ويحرقك بالدنيا قبل الاخرة.. لك شوية وتنزعي حتى من تحت انتس ما عاد استحيتي؟؟؟ الله يمسخك ويبطش فيكي وتكوني عبرة لكل اللي متلك".

من ناحيتها شاركت هيا هذه الرسالة وكتبت ردها: "هل هذا نوع من أنواع الايمان والتعببر عن حب الله"، وتابعت في جملة أخرى: "ولا أنا من زمان مابستحي مافي شي جديد".

