في الساحل الشمالي.. مي حلمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور مع عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خطفت مي حلمي الأنظار من أحدث ظهور لها على "السوشيال ميديا"، إذ ظهرت برفقة النجم عمرو دياب في الساحل الشمالي.

وحرصت مي على التقاط صورا تذكارية مع عمرو دياب، نشرتها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" ولاقت الصور إعجاب متابعيها.

أحيا عمرو دياب مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية هذا العام وسط حضور جماهيري ضخم، وفور صعوده على المسرح حرص على تحية المتواجدين وتوجيه الشكر لكل من ساهم في تواجده قائلا: "يسعدني ويشرفني وجودي معاكم، وبشكر المتحدة وبنش مارك وكل من ساهم في وجودي هنا النهاردة"، وقدم باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل محبيه.

ويعيش الفنان عمرو دياب انتعاشة فنية هذا العام، وأحيا العديد من الحفلات الغنائية سواء داخل مصر أو خارجها، وكان أبرزها حفله الغنائي ضمن "جولة المملكة" يوم 18 يوليو الماضي.

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرًا ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة" التي طرحها خلال الفترة الماضية عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وعلى حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

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