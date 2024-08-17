"موتوني 4 مرات في 3 سنين".. أول تعليق من خالد الصاوي على شائعة وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان ربيع:

حرص الفنان خالد الصاوي على طمأنة جمهوره عليه، بعد انتشار شائعة وفاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وقام بنشر فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق الصاوي على الشائعة بسخرية وقال خلال الفيديو: "أنا سمعت إن أنا مت امبارح فجيت أتطمن خير في حاجة، عالعموم بالنسبة للشخصيات اللي بتنشر أنا موتوني أربع مرات خلال 3 سنين، وأحيانا قالوا إن أنا كمان أولادي ماتوا، اللهم احفظنا طبعا بس أنا معنديش ولاد".

وأضاف: "أحب أوضح بعض النقط، الناس دي مش هنقول نواياها إيه لأن لما بتعمل إشاعة أكيد عندك غرض، ولا انت بلا شخصية واللي بتسمعه بتحطه على النت على طول، طب انت مش عارف ان ده ممكن يكون تأثيره بايخ عالأهالي ".

وأوضح: "أول حاجة الشخص اللي يعمل كده هو شخص كاذب، فنعمل إيه بقى عشان هو أساسا عايز اللايكات والبتاع، فنعمل إيه بقى نطلع من البروفايل بتاعه وننبه الآخرين ان ده كداب كداب كداب."

وأكد: "أنا في الحاجات الضرورية جدا والحساسة لازم أطلع أقول تأكيد أو أنفي الحاجة، وثقوا يا جماعة إن أنا لو مت هكون أول واحد يطلع ويقول خالد الصاوي مات."

يذكر أن الفنان خالد الصاوي خاض السباق الرمضاني 2024 بمشاركته في مسلسل صدفة بطولة: ريهام حجاج، عصام السقا.