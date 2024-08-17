"في طائرة هليكوبتر".. مي عمر ومحمد سامي يستمتعان بالإجازة على جزيرة إيطالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة مي عمر الاستمتاع بعطلتها الصيفية برفقة زوجها المخرج محمد سامي ونشرت صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت مي وهي تستمتع بإجازتها على جزيرة سردينيا الإيطالية ومن خلفها طائرة هليكوبتر، وفي صورة أخرى كانت بداخلها إلى جوار محمد سامي، وعلقت باللغة الإيطالية: "الحياة حلوة".

وكان أخر مشاركات الفنانة مي عمر بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" وسط كوكبة من نجوم الدراما التليفزيونية وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن مي عمر تواصل تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "إش إش" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

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