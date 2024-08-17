شيرين تستعيد أغنيتها "بتمنى أنساك" على "يوتيوب" بعد أيام من حذفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نجحت الفنانة شيرين عبدالوهاب في استعادة أغنيتها "بتمنى أنساك" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، بعد حذفها من قبل شركة "روتانا" بسبب خلافات بينهما.

وفوجئ متابعو وجمهور شيرين بعودة أغنيتها مرة أخرى بعد انتشارها بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان السبب وراء حذف الأغنية من "يوتيوب" الأزمة القانونية بين شيرين وبين شركة "روتانا"، إذ أوضحت الأخيرة أن الأولى لم تلتزم بعقدها وهو ما نفته شيرين.

وكشفت شيرين عبدالوهاب في بيان لها، انتهاء علاقتها بشركة روتانا، وفسخ التعاقد بينهما، مشيرة إلى قيامها بسداد الشرط الجزائي وقيمته 5 ملايين جنيه بموجب شيك مقبول الدفع.

وطرحت شيرين عبد الوهاب عدد من أغاني ألبومها الجديد خلال الساعات القليلة الماضية وهم "هنحتفل" و"اللي يقابل حبيبي" اللذان لقيا نفس المصير وتم حذفهما من على موقع "يوتيوب".

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