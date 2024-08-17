نور النبوي: مصر جميلة.. وخالد النبوي يعلق



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان ربيع:

نشر الفنان نور النبوي مجموعة من الصور الجديدة له وهو يجلس على النيل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر النبوي خلال الصور وهو يستمتع بمشاهدة نهر النيل والجلوس أمامه، وعلق: "مصر جميلة.. خليك فاكر مصر جميلة".

ورد النجم خالد النبوي على منشور نجله وعلق: "مصر دي أجمل مكان في الدنيا".

يذكر أن أخر أعمال الفنان نور النبوي كان مسلسل إمبراطورية ميم، الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الأخير 2024، وقام ببطولته والده خالد النبوي، ومايان السيد وعدد كبير من النجوم.