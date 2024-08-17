بالفيديو| جنات تشارك جمهورها أحدث ظهور على "انستجرام"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نورهان ربيع:

نشرت الفنانة جنات فيديو قصير لها، ومقطع من أغنيتها الجديدة "لو اتجوزت" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت جنات خلال الفيديو بإطلالة مختلفة، وارتدت jumpsuit باللون الفضي مع بعض الاكسسوارات الناعمة مما أثار إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "المغرب يليق بيك جميلة، صوت ناعم"، "قمر وسكر"، "واو إيه الجمال ده"، إيه الحلاوة دي"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة جنات هي أغنية واحدة واحدة التي قامت بطرحها خلال الفترة الأخيرة، عبر جميع المنصات الغنائية.