حنان ترك عبر "انستجرام": "اللهم لا تجعلنا ممن ضل وغوى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان ربيع:

نشرت الفنانة حنان ترك صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت حنان "يا رب بقدرتك خلقتنا وبلطفك هديتنا وبجميل سترك سترتنا ومن خير أمة أخرجتنا، اللهم أتم علينا نعمك التي لا تعد ولا تحصى واجعلنا من عبادك الحامدين الشاكرين واجعلنا ممن هدى واهتدى وسمع ووعى وممن سبقت لهم منك الحسنى وممن نال أفضل ما يتمنى ولا تجعلنا ممن ضل وغوى يا رب العالمين".



يذكر أن أخر أعمال الفنانة حنان ترك كان فيلم المصلحة الذي شاركت فيه بعد ارتدائها الحجاب، بطولة النجوم: أحمد السقا وأحمد عز، وكندة علوش، أحمد صلاح السعدني، ومسلسل "أخت تريز" والذي عُرض في 2012.