بـ"بطيخة" و"علامة النصر".. ماكليمور يواصل دعم القضية الفلسطينية من باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل مغني الهيب هوب الأمريكي ماكليمور، دعم القضية والشعب الفلسطيني ضمن جولته الغنائية بعدد من الدول الأوروبية وكان أخرها حفل غنائي ببلدة تقع في شمال فرنسا.

ونشر ماكليمور صورا من كواليس الحفل عبر "انستجرام"، ظهر خلالها وهو يرفع علامة النصر مرتديًا تيشيرت يحمل صورة "بطيخة"، كما ظهر عدد من جمهوره بالحفل حاملًا العلم الفلسطيني وكتب عليه: "حرروا فلسطين"، وعلق ماكليمور على الحفل قائلا: "يومًا ما سأعيش في فرنسا، أنتم أرواح جميلة وفي قلوبكم حب لا ينتهي".

وأحيا ماكليمور مؤخرًا حفلًا غنائيًا على جزيرة سردينيا الإيطالية وسط حضور جماهيري كبير، وظهر بالحفل وهو يحمل الكوفية الفلسطينية في يده، وحرص على التقاط عدد من الصور التذكارية مع الجمهور وسط عدد من الكوفيات التي ملأت المسرح.

يواصل "ماكليمور" الهجوم على الإدارة الأمريكية بسبب دعمها المتواصل للكيان الصهيوني وموافقتها على منح إسرائيل مبلغ يقدر بـ 20 مليون دولار كصفقة أسلحة جديدة، وسط العديد من المطالبات بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة واستشهاد ونزوح الآلاف من الأسر الفلسطينية وعلق: "لم يرغبوا قط في وقف إطلاق النار".

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