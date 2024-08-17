شكرا لقرائتكم خبر عن فريق بلاك يغنون للكينج محمد منير بحفل مهرجان القلعة والان مع تفاصيل الخبر

أحيا فريق بلاك تيما حفل ضمن حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ32، وقدموا باقة كبيرة من أغانيهم التى تفاعل معها الجمهور، ومنها إنسان وكل مرة وأخبار أهرام جمهورية وبحار وبرنس الليإلى وست الحسن وعلى شط النيل وقد المحيط ويا صديق، كما قدموا أغنية علمونى عينيكى للكينج محمد منير.

وقال الفنان امير صلاح الدين أحد أعضاء فريق بلاك تيما بحفل مهرجان القلعة أنه يعتبر حفل القلعة من أجمل الحفلات فى مشوارهم الغنائي، خصوصا أنهم مرتبطون بجمهور القلعة، ووجه الشكر لوزارة الثقافة.

وشارك الفنان أحمد الرافعى مع فريق بلاك تيما فى حفلهم بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وغنى معهم أخبار أهرام جمهورية.

وبدأ حفل فريق بلاك تيما حفل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بأغنية بحار وسط تفاعل كبير من الجمهور.

يذكر أن برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته 32 يشمل عروضا لكل من: الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها، الفنانة كارمن سليمان وفرقتها، فرقة الموسيقى العربية بالاشتراك مع مركز تنمية المواهب، ليلة موسيقى عربية (أغانى وردة) قيادة: علاء عبد السلام، فريق بلاك تيما، الفنان لؤى وفرقته، الفنان عمرو سليم وفرقته، والفنان حمزة نمرة وفرقته، فريق جلاس أونيون، الفنان هشام عباس وفرقته، الصوفية والحداثة- الموسيقار فتحى سلامة والشيخ محمود التهامي، الفنانة دينا الوديدى وفرقتها، ألفنانة نادية مصطفى وفرقتها، الفنان على الحجار بمصاحبة ألفرقة الموسيقية قيادة أحمد فرج، ليلة صوفية مع نجوم فرقة الإنشاد الديني، الفنان إيهاب توفيق وفرقته، ليلة موسيقى عربية (أغانى عبد الحليم) بمشاركة الفنانة إيمان عبد الغنى قيادة مصطفى حلمى.

كما تشمل فعاليات مسرح المحكى الفنان هانى شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة: مصطفى حلمي، أوركسترا القاهرة السيمفونى (أغانى عالمية)، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، الفنانة سمر طارق وفرقتها، ألفنان مصطفى حجاج وفرقته، فرقة مواويل، الشيخ ياسين التهامى وفرقته، ألفنان سعد العود وفرقته، الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم وألفرقة الموسيقية قيادة أحمد عامر، مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، الفنان عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بالإضافة إلى عدة عروض فنية عالمية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

ويمثل المهرجان فرصة مميزة لعشاق الموسيقى والغناء للاستمتاع بباقة متنوعة من ألفنون، تسهم فى تعزيز الحركة الثقافية والفنية المصرية، وتستقطب السائحين والزوار من مختلف أنحاء العالم.