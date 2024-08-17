شكرا لقرائتكم خبر عن "الذاكرة" يختتم فعاليات الدورة 17 لمهرجان المسرح المصرى بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل حفل ختام الدورة السابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح، والذي أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وحرص عدد من الفنانين على حضور حفل الختام، ومنهم الفنان محيي إسماعيل، الفنانة القديرة سميحة أيوب، والفنان حسن العدل، الفنان محمد أبو داود، الفنان نور محمود، الفنان محمد صلاح آدم، الكاتب أنور عبد المغيث، الكاتب شاذلي فرح، الفنانة نورهان، والفنان محسن منصور، الفنان رضا إدريس، الدكتور أيمن الشيوي، الفنانة عزة لبيب، الفنانة هند عاكف.

وبدأ الحفل الذي قدمته الإعلامية ريهام سعيد، بمسرحية" الذاكرة" للمخرج إسلام إمام، وبطولة كلاً من هايدي عبد الخالق، أحمد السلكاوي، استعراضات عمرو باترك، أشعار طارق علي، ألحان يحيي نديم، وغناء يحيي نديم ومنار خالد، أزياء أميرة صابر وديكور محمد الغرباوي، وتلى ذلك فيلم تسجيلي عرض حصاد الدورة السابعة عشرة من عروض مسرحية وورش وندوات.

وقال الفنان محمد رياض رئيس المهرجان: برحب بمعالي وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، النهاردة اليوم الختامي بعد أكثر من 3 شهور عمل، رحلة كبيرة ومتعبة ولكن اكتشفنا أن المتعة في الرحلة نفسها، المهرجان هو حالة بهجة وفرحة وتجمع المسرحي والمسرحيين والمهرجان أصبح يرتبط بالجمهور العادي، لاحظت وجود عدد كبير من الجمهور العادي في العروض، فالمهرجان نجح بإرتباطه في الشارع، ونجح في تقديم ستة كتاب جدد، كما استطعنا تصوير أربع عروض مسرحية بالاتفاق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن خلال كلمتي أشكر كل اعضاء اللجنة العليا، ومدير المهرجان ياسر صادق وكل اللجان التنفيذية.