“رح يكون بصمة لأجيال وأجيال”.. نوال الزغبي تحضّر لألبومها السادس عشر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تنشغل النجمة اللبنانية نوال الزغبي بالتحضير لألبومها الجديد، الذي كانت قد أعلنت عنه منذ فترة، تلبية لإصرار الجمهور ومحبيها على عودتها إلى ساحة الألبومات الغنائية بعد اعتمادها في السنوات الأخيرة الماضية سياسة طرح أغنياتها على طريقة السينجل.

ولم تخفِ نوال الزغبي الشغف الفني الكبير الذي تشعر به خلال هذه الفترة، مع انشغالها بالتحضير للألبوم، رغم أنه الألبوم السادس عشر لها.

وقالت نوال الزغبي في منشور عبر حسابها على موقع “إكس”: “قدّمت كل شي حلو ومميز ورح يكون بصمة لأجيال واجيال…. بس هيدا الشي ما بيحدّلي من الشغف الفني الموجود بداخلي… عم حضّر ألبومي ١٦ وكإني عم حضّر ألبومي الاول”.

واختتمت نوال منوشرها برسالة لمحبيها قائلةً: “كتير بحبكن وبقدّركن والاهم اني بحترم شغلي ليوصلكن بحب”.

وتعيش نوال الزغبي حالة من النجاح الاستثنائي في ظلّ الانتشار الكبير الذي تحققه أغنية “من باريس” التي طرحها مؤخراً. والأغنية هي من كلمات خالد فرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمر عبد الفتاح وحققت أكثر من 5.7 مليون مشاهدة خلال شهرين من صدورها.