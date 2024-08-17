“كان يوم مختلف”.. رامي صبري يغني للمرة الأولى في طنطا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا النجم المصري رامي صبري، مساء أمس الجمعة، حفلاً غنائياً في نادي سيتي كلوب في مدينة طنطا بحضور ما يزيد عن 20 ألف متفرج.

وقدم “رامي” خلال الحفل عددا من أغاني ألبومه الجديد “جامد كده كده” ومنها “كنا معديين وعلى بالي وما بتحصليش كتير” بالإضافة إلى عدد من الأغاني السابقة التي ارتبط بها الجمهور.

ونشر رامي، صوراً من الحفل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق قائلاً: “أول مرة أغني في طنطا كان يوم مختلف معاكم.. شكرا على اليوم الجميل”.

على صعيد آخر يواصل رامي صبري طرح أغنيات ألبومه الجديد ويحمل اسم “جامد كده كده”.

ويضم الألبوم عدداً من الأغنيات من بينها: “جامد كده كده، على بالي، كداب، فيها إيه، كنا معدين، ما بتحصليش كتير”.