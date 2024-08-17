أديل تتألم سرًا بسبب علاقتها بـ ريتش بول.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد تقرير جديد أن المغنية العالمية أديل تتألم سرًا في كواليس علاقتها مع ريتش بول، ووفقًا لأحد مصادر موقع Life & Style، فإن “أديل مجنونة بحبها لـ ريتش بول”، ومع ذلك، ذكر المصدر أن أديل قلقة بشأن ما إذا كان حبيبها لديه مشاعر حقيقية تجاهها، وقال: “إنها ليست متأكدة من أن ريتش هو الرجل المناسب، كما أنها لا تثق في الأمر”.

وأضاف المصدر أن “هذا يمزقها، ويتركها مرهقة وخائفة من أن ينتهي بها الأمر وحيدة، وأن الأمر أسوأ خلف الكواليس”، وتابع المصدر: “في بعض الأحيان لا تكون متأكدة من أن ريتش يحبها.. ولقد أصبحت في حاجة شديدة لدلائل قوية”.

أتى هذا بعدما، أكدت النجمة العالمية أديل – قبل أكثر من أسبوع – خطوبتها على ريتش بول خلال إقامتها في ميونيخ، حيث قالت المغنية البالغة من العمر 36 عامًا، لمعجبيها، إنها “ستتزوج”، وأظهرت خاتمها الماسي أثناء مخاطبتها الجمهور في الساحة الخارجية المخصصة لهذا الغرض والتي تتسع لـ 80 ألف مقعد، وفقًا لموقع “ديلى ميل”.

أعلنت أديل ومؤسس مجموعة Klutch Sports Group، البالغ من العمر 42 عامًا، واللذان كانا على علاقة منذ عام 2021، خطوبتهما سراً الشهر الماضي بعد أن تقدم لها بطلب الزواج في مسقط رأسها، توتنهام في شمال لندن، فيما أحيت أديل أول حفل غنائي من بين حفلاتها العشر في ميونيخ، مطلع الشهر الجارى، أمام 75 ألف مشجع حضروا في الملعب الذي تم بناؤه خصيصًا للنجمة.

في نهاية الأسبوع الماضي، ألمحت أديل بشكل غامض إلى خطوبتها المزعومة لخطيبها ريتش أثناء بدء إقامتها التي طال انتظارها في ميونيخ، وعلقت أديل على حياتها الشخصية عندما قالت للحشد: “ما الذي يحدث في حياتي الشخصية؟ لا شيء لأنني كنت أستعد لهذا”.

وعلى جانب آخر، ينتظر عشاق ومحبو المغنية العالمية أديل تصوير فيلم يحكى قصة حياة خطيبها الجديد ريتش بول – وفقًا لموقع “ديلى ميل” – والذى يكشف فيه ريتش كيف اكتشف إدمان والدته للمخدرات عندما كان في الرابعة من عمره، وتعلم كيفية لعب النرد في السادسة، وبدأ في الاتجار بالمخدرات عندما كان مراهقًا صغيرًا وتسبب في حمل فتاة في الرابعة عشرة من عمرها.