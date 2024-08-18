شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على رزق ومحمد عبد المنعم ضيوف لبنى عسل اليوم على قناة الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف الإعلامية لبنى عسل اليوم الأحد، الفنان محمد على رزق والفنان محمد يوسف والملحن والمطرب محمد عبد المنعم في برنامج "حد النجوم"، على شاشة شبكة تليفزيون الحياة، في تمام السابعة مساءً، وذلك من مدينة العلمين الجديدة على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية.



محمد على رزق محمد على رزق



محمد يوسف محمد يوسف



محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم

وكان ضيف آخر حلقات برنامج " جد النجوم " تقديم الاعلامية لبنى عسل الشاعر مدحت العدل الذى قال فى لقائه: أنا قضيت شهر العسل بتاعى هنا ويا خسارة اللى "مازارش العلمين".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج حد النجوم المذاع على قناة الحياة مع الإعلامية لبنى عسل: لما شفت العلمين حسيت إن في معجزة بتحقق على أرض مصر، بدون مجاملة، وعاوز أقول ان العلمين ومنطقة الساحل الشمالى في الصيف هي القبلة رقم واحد عالميًا في السياحة وأنا بلف الدنيا كلها، أنا بمشى منبهر والعلمين حاجة الواحد يفخر بيها الحقيقة.