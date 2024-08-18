شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية ضيف سالى عبد السلام فى "حد النجوم" على القناة الأولى من العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل النجم محمد عدوية ضيفًا على برنامج "حد النجوم" مع الإعلامية سالي عبد السلام اليوم الأحد على شاشة القناة الأولى، في حوار من مهرجان العلمين الجديدة.

يتحدث عدوية عن مسيرته الفنية وعلاقته بوالده الفنان الكبير أحمد عدوية، وكذلك علاقته بوالدته الراحلة، كما يكشف عدوية خلال اللقاء عن جوانب عديدة من حياته الشخصية كما يتحدث لأول مرة عن دور زوجته وتأثيرها في حياته، وكذلك تأثير بعض الشخصيات الفنية في مسيرته مثل حميد الشاعري وعمرو دياب ومحمد منير.

"حد النجوم" تقديم سالي عبد السلام ويذاع العاشرة مساء الأحد على القناة الأولى.



محمد عدوية



محمد عدوية في حد النجوم

محمد عدوية على القناة الأولى

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.