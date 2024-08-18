شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل على باب العمارة بدءًا من اليوم الأحد على شاشة cbc دراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة cbc دراما مسلسل على باب العمارة بطولة الفنان حاتم صلاح وذلك بدءًا من اليوم الأحد فى تمام الساعة الثامنة مساء، وهو من إخراج خيرى سالم، حيث عرض من قبل على منصة watch it، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

والمسلسل عمل اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته بجوار حاتم صلاح وآية سماحة، كل من: محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور شاب صعيدى يأتى من قريته ليصبح حارس عقار وتبدأ حكايته مع سكانها.

وتدور أحداث مسلسل "على باب العمارة" حول شاب ثري صعيدي نرجسي ومتعجرف، تضطره الظروف للعمل كبواب عمارة بالقاهرة، وترك الحياة في الصعيد لتحقيق مهمة ما، ليبدأ رحلته الجديدة التي تحوله من بواب، إلى بطل يحبه ويلجأ إليه الجميع.

وشارك في المسلسل نخبة من النجوم كضيوف شرف في حلقات متفرقة من ضمنهم أحمد أمين، رحمة أحمد، عبدالرحمن حسن، محمود السيسي، مصطفى غريب وياسر الطوبجي.

