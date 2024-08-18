بعيد ميلادها الـ 39.. إليكم أجمل إطلالات بطلة "حب للإيجار" الجميلة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة التركية إلتشين يانجو، بطلة مسلسل "حب للإيجار" الجمهور مجموعة صور بمناسبة عيد ميلادها الـ 39 معتمدة فستاناً قصيراً من الريش.



وعلقت إلتشين على الصور قائلة: "النمو معكم، والتعلم، والمشاركة كانت أكبر هدية لي... أتمنى أن تملأ قلوبنا جميعًا أوقات مليئة بالحب والسكينة والسعادة. سعيد بوجودكم في حياتي... مرحبًا بكِ يا 39."

وبهذه المناسبة، إليكم مجموعة إطلالات مميزة إعتمدتها إلتشين في الفترة الأخيرة.

ويتم حالياً عرض مسلسل "لعبة حب" وهو النسخة المعربة من مسلسل "حب للإيجار"، ويحظى العمل بتفاعل كبير من قبل الجمهور، وتقدم الممثلة السورية نور علي دور "ديما".

إشارة إلى أن مسلسل "لعبة حب" هو النسخة المعربة من المسلسل التركي الشهير "حب للإيجار"، من إخراج فيدات أويار، وبطولة الممثلين معتصم النهار، ونور علي، وأيمن رضا، وجو طراد، وساشا دحدوح، ورنين مطر، شكران مرتجى، وترف التقي، وحسن خليل، وأيمن عبد السلام وجيري غزال.