ميرنا وليد - بيروت - دائما ما تفاجئنا المخرجة والممثلة اللبنانية رندلى قديح بأعمالها، اذ تكون على قدر المسؤولية وتقدّم ما هو جديد وراقي.

رندلى قديح تعاونت مع كثر من الفنانين على صعيد اخراج الكليبات، مثل بيسان إسماعيل، حسين الديك، نور الزين وعزيز عبدو، كما انها أخرجت مسلسلات مثل: دهن حر ومجنون فيكي".

موقع "الفن" التقى بـ رندلى قديح وأجرينا معها مقابلة تحدثنا معها عن عدد من المواضيع أبرزها اختيارها لنجم تركي لمشاركة فنانة عربية في كليب، هل سيتجدد التعاون بينها وبين الفنانة واليوتيوبر السورية بيسان إسماعيل؟.

كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- رندلى قديح: "كُتب عني وعن مشروعي في الإعلام التركي" وتختار جان يامان..وماذا عن بوراك أوزجيفيت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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