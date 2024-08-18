شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم فى قصة حب مع آية سماحة بمسلسل "عمر أفندي" وعرضه على ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل عمر أفندي - أحمد حاتم - في قصة حب مع فتاة تجسد دورها آية سماحة، بمسلسل عمر أفندي الذي من المقرر عرضه بدءًا من اليوم الأحد الساعة 7.30 مساء، وتأخذ الأحداث منحى دراميًا شيقًا مع عودة عمر بالزمن إلى فترة الأربعينيات، حيث يقع في حب شخصية أخرى تجسدها رانيا يوسف، ما يؤدي إلى تعقيدات في علاقاته العاطفية.

مسلسل عمر أفندى بطولة أحمد حاتم والمكون من 10 حلقات، وطرحت القناة البرومو الرسمي للعمل، وذلك بعدما كانت طرحت البوسترات الدعائية لأبطال العمل على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

مسلسل عمر أفندى بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

يذكر أن أحمد حاتم ينتظر عرض 3 أفلام جديدة خلال الفترة المقبلة الأول هو الملحد الذى تأجل عرضه مؤخراً، ويشارك فى بطولة الفيلم محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا، نجلاء بدر وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف إبراهيم عيسى موسيقى تصويرية راجح داوود وإخراج ماندو العدل، ويتناول الفيلم قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

ثانى الأفلام المنتظرة للفنان أحمد حاتم هو قصر الباشا بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، صدقي صخر، محمد القس، مايان السيد، نبيل عيسى، أحمد فهيم، حمزة العيلي، نانسي صلاح، محمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان والفيلم تاليف محمد ناير وإخراج محمد بكير، ويعود الفنانين أحمد حاتم وحسين فهمى للتعاون مجدداً في السينما خلال فيلم قصر الباشا بعد 12 عاماً من تقديمهما فيلم لمح البصر الذى تم عرضه عام 2012.

وينتظر أحمد حاتم أيضاً عرض فيلم المنبر والذى يقدم من خلاله شخصية باحث أكاديمى، ويشارك في بطولته كل من "ميدو عادل" وأحمد حاتم وأحمد فهيم وعمر السعيد، ويشارك أيضًا في البطولة كل من آيتن عامر، وسامح الصريطي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلي منبره العظيم.