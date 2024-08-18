بأناقة وجمال .. هيفا وهبي تستعرض أنوثتها بفستان أسود

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي صوراً لها ، أبرزت فيها جمالها وأنوثتها، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت وهبي وهي ترتدي فستان أسود قصير، من دون أكمام، مضيفة حقيبة سوداء صغيرة لإكمال إطلالتها، وحذاء كعب عالي من اللون نفسه.

أضافت وهبي "وردة جورية" إلى إطلالتها، ومكياج ناعم أبرز جمالها وتركت شعرها منسدلاً إلى الخلف.

متابعو وهبي إنهالوا بالتعليقات، وجاء فيها :"حبيبة روحي وعمري ومحور الكون وكل الدني"،"محدش هيعرف يعمل زيك يا قمر انت يا جامد"،"هيفا تضرب ولا تبالي"، وغيرها.

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