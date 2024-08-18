الليلة.. محمد شاهين وسعاد ماسي ضيفا "حد النجوم" على CBC

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستضيف الإعلامية منى عبدالغني مساء اليوم الأحد 18 أغسطس، الفنان محمد شاهين، والفنانة سعاد ماسي، على قناة CBC، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في سهرة خاصة ضمن فعاليات برنامج "حد النجوم".

ويستضيف برنامج "حد النجوم" من قلب مهرجان العلمين، كبار النجوم في الفن والرياضة على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الحياة وcbc وdmc وon، والقنوات الرياضية.

جدير بالذكر أن الدورة الثانية من مهرجان العلمين شهدت مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في العالم العربي، بينهم: محمد منير، ماجدة الرومي، كاظم الساهر، إلى جانب إطلاق مهرجان نبتة للطفل بمشاركة نجوم الفن، وعرض عدد كبير من المسرحيات بعضها جاء ضمن بروتوكول تعاون مع هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.