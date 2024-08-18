الليلة.. محمد يوسف ومحمد علي رزق ومحمد عبدالمنعم ضيوف "حد النجوم" مع لبنى عسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستضيف الإعلامية لبنى عسل مساء اليوم الأحد الموافق 18 أغسطس، الفنان محمد يوسف والفنان محمد علي رزق والمطرب والملحن محمد عبدالمنعم، في برنامج "حد النجوم" الذي تقدمه من العلمين الجديدة على قناة "الحياة".

ويستضيف برنامج "حد النجوم" من قلب مهرجان العلمين، كبار النجوم في الفن والرياضة على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الحياة وcbc وdmc وon، والقنوات الرياضية.

جدير بالذكر أن الدورة الثانية من مهرجان العلمين شهدت مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في العالم العربي، بينهم: محمد منير، ماجدة الرومي، كاظم الساهر، إلى جانب إطلاق مهرجان نبتة للطفل بمشاركة نجوم الفن، وعرض عدد كبير من المسرحيات بعضها جاء ضمن بروتوكول تعاون مع هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.