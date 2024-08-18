شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد إبراهيم نصر اليوم.. قدم أدوارًا مميزة واشتهر بمقالب الكاميرا الخفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد الفنان الراحل إبراهيم نصر الذى ولد زي النهارده في الـ 18 من شهر أغسطس واشتهر بأدواره المميزة بجانب برنامج الكاميرا الخفية الذى رسم من خلاله ضحكة على الملايين من محبيه من مختلف بلدان الوطن العربى ممن عشقوا حلقات البرنامج الذى كان يعرض في شهر رمضان من كل عام حتى بات من الأيقونات الرياضية بشخصياته المميزة الذى اعتاد تقديمها.

وقد ولد ابراهيم نصر في حي شبرا بمدينة القاهرة في عام 1946، حاز على درجة الليسانس من كلية الآداب في عام 1972، وحصل على عدد من الجوائز والميداليات نتيجة مشاركاته في فريق التمثيل بالجامعة، بدأ حياته بتقليد النجوم، وعمل بعدها خلال مشواره في عدد كبير من الأدوار المساعدة بين المسرح والسينما والتليفزيون، لكن شهرته الكبرى كانت من خلال برنامج (الكاميرا الخفية) الذي اعتاد تقديمه في شهر رمضان لعدة سنوات محققا نجاحا مدويًا.

الفنان الكبير الراحل إبراهيم نصر كان له باع طويل مع برامج الكاميرا الخفية، حيث أصبح من أهم روادها على مدار أكثر من عقدين من الزمان، وارتبطت الكاميرا الخفية باسمه، رغم أن هناك من سبقوه فى تقديمها وأعقبه العديد من الشباب فى تقديم برامج المقالب، لكنه ظل اسمه هو الأبرز والأهم الذى ارتبط بالكاميرا الخفية.