شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة النجم العالمى آلان ديلون عن عمر يناهز 88 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي النجم السينمائي الفرنسي آلان ديلون عن عمر ناهز 88 عاماً، حسبما أفاد أبناؤه الثلاثة بوكالة الصحافة الفرنسية صباح اليوم الأحد.

واشتهر ديلون ممثلاً شعبياً يبرع في أدوار المطاردات والأفلام العاطفية، ولا ينكر النقاد أنه يجمع في رصيده عدداً من الأدوار المهمة التي قدمها مع مخرجين كبار، سواء في فرنسا أو إيطاليا أو الولايات المتحدة.

وكان آخر ظهور علني لـ آلان ديلون، في صيف 2021، بجنازة رفيقه الممثل جان بول بلموندو، شريكه في عدد من أشهر أفلامه، وكان بصحبة ديلون ابنه أنطوني.