شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات الأسبوع الـ7 من مهرجان العلمين .. حفل عمر خيرت وكايروكى وعرض "البنك سرقوه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الأسبوع السابع من مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية العديد من الفعاليات المتنوعة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان على مدار الأسابيع الماضية، وإقامة عدد من الحفلات الغنائية لكبار المطربين، إلى جانب بعض الأنشطة الترفيهية والرياضية.

عمر خيرت مع إسعاد يونس ودنيا سمير غانم في "نبتة"

وتستضيف الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس الموسيقار الكبير عمر خيرت، يوم الخميس المقبل على المسرح الروماني، ضمن إحدى حلقات برنامجها "صاحبة السعادة"، ويقدم عمر خيرت خلال الحفل باقة مميزة من موسيقاه التي يحبها جمهوره، إلى جانب تحاوره مع إسعاد يونس.

كما تعرض مسرحية خاصة للفنانة دنيا سمير غانم ضمن فعاليات مهرجان "نبتة" للأطفال يوم الخميس المقبل في المنطقة الشاطئية.



عمر خيرت وإسعاد يونس

حفل كايروكي وتوليت

أما يوم الجمعة المقبلة يحيي فريق كايروكي حفلا غنائيا ضخما على مسرح "يو أرينا" بمدينة العلمين الجديدة، ومن المقرر أن يقدم الفريق خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيهم التي يحبها جمهورهم، فضلا عن مشاركة مطرب الراب "توليت" في الحفل، وتقديمه عدد من الأغاني التي اشتهر بها مؤخرا في بداية الحفل.

مسرحية البنك سرقوه لكريم محمود عبد العزيز

بينما تعرض مسرحية "البنك سرقوه"، بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز على مدار 3 ليالي متتالية، بداية من يوم الخميس المقبل إلى يوم السبت على مسرح "يو"، بالمنطفة الترفيهية، والتي تأتي في إطار التعاون بين الشركة المتحدة وموسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية.

مسرحية البنك سرقوه بطولة كريم محمود عبدالعزيز، اوس اوس، ميرنا جميل، سلوى خطاب، سليمان عيد، وغيرهم من الفنانين، وهي من اخراج الفنان الكبير اشرف عبدالباقي، تدور أحداثها في إطار كوميدي حول هروب أحد المجرمين الخطرين من السجن ليخطط بعدها لسرقة أحجار كريمة من أحد البنوك.



البنك سرقوه

مسرحية "دكان الأحلام"

أما مسرحية "دكان الأحلام"، تعرض على المسرح الروماني يومي الجمعة والسبت المقبلين، وهي تدور أحداثها في إطار كوميدي، حول فكرة فانتازية خيالية تحكي عن متجر لبيع الأحلام ومن خلاله يستطيع الإنسان أن يحلم بما يشاء على حسب الحلم الذي قام بشرائه، وذلك منذ لحظة نومه إلى أن يستيقظ.



دكان الأحلام

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.