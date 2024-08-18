سلاف فواخرجي في أول تعليق مؤثّر بعد استبعادها من مسلسل “حبق”…كل من كان له سعر، رخيص

تحديث يوم الاحد، ١٨ آب ٢٠٢٤

في أول تعليق رسمي حول إستبعادها عن مسلسل “حبق” الذي عملت عليه لأكثر من عام. شكرت الممثلة سلاف فواخرجي كل من دعمها ووقف الى جانبها في هذه الأزمة، مؤكدة ان المشكلة التي حدثت معها ليست امرًا شخصيًا بل المشكلة في القيمة والمعنى وليس في التفاصيل.

وقالت سلاف في منشور عبر حسابها الخاص على موقع “فايسبوك”: “شكرًا لكل هذا الحب الذي رأيته وأراه …

دُمتم أوفياء أصحاب مبدأ وحق، يفعلون مايقولون،

ولا يخافون لومة لائم … في السر والعلن،

وأتمنى من الباقين أن لا يحوّلوا المشكلة التي حدثت إلى أمر شخصي، فهي ليست كذلك على الإطلاق ولا يمكن لها أن تكون .. والأذى المعنوي أكبر من ذلك بمراحل إن لم يعوا ذلك أو لا يريدون أن يعوا.

ولا ذنب لأي أحد طارئ سواء كنتُ على توافق معه أم لا. فلا نظلم ولا نشهد ظلمًا…

ولسنا نحن من يتوقف عند دور أو عمل، فلطالما حدث -ودون أسف- أن راح منّا الكثير … صدفة أو فعل فاعل … لا يهم …

المشكلة الحقيقية تكمن في القيمة والمعنى وليس في التفاصيل ، وإن لم تكن مشكلتنا مبدأ مهني وكرامة وطنية لكنّا قبلنا بعروض صُلح مادية من قبل أصحاب المشكلة لإسكاتنا!

وصدقوني الإنتصار على صفحات التواصل الإجتماعي ليس بإنتصار، فكل من كان له سعر … رخيص .. ..

الحق أبقى … والحب أبقى..

وسيبقى الحبق السوري نبتتي المفضلة

وعطرها يلازمني من أيام أصيص جدتي . حق وحب وحبق.

نذكر أن الممثّلة السّوريّة، سلاف فواخرجي، كانت قد ردّت بعبارة لا تعليق … ولا كلام يُضاف”، بعد انتشار خبر استبعادها عن مسلسل “حبق” الذي عملت عليه لأكثر من عام.

ونشرت “فواخرجي” عبر حسابها الرّسمي على موقع فايسبوك مقالًا يتحدّث عن تفاصيل استبعادها خاصّة بعدما قامت بادارة شركة فنّيّة وكان مسلسل “حبق” من أوّل الأعمال التي بدأت العمل عليه. فتبنّت فكرته التي وضعها الكاتب بلال شحادات وأصرّت على تطوير النّصّ ليمتدّ من 15 حلقة الى 30 حلقة. كما رشّحت فواخرجي بنفسها باسم السلكا لإخراج العمل، أيضًا قامت بترشيح الممثّلين مهيار خضور وفادي صبيح ليكونا من أبطال العمل.

ومع اكتمال كل عناصر المسلسل من شركة انتاج وتوزيع وشاشة عريقة لعرضه وكلّ باقي التّفاصيل تفاجأت باستبدالها بممثّلة سوريّة أخرى.

شكرت سلاف فواخرجي كلّ من تضامن معها وقالت في الختام “ومهما وصل السّوء مبتغاه … الحقّ أبقى”.

الممثّل أيمن زيدان وجّه رسالة لسلاف فيها الكثير من كلام التّضامن وقال عبر حسابه على فايسبوك” “حول ما يكتب عما حدث مع سلاف فواخرجي بخصوص المسلسل الذي تولّت التّحضير له ثمّ أصبحت خارج المشروع. عادة لا أتدخّل في هذا النّمط من التّداعيات لكن أجد لزامًا عليً ان أدوّن رأيي حول هذا الامر باقتضاب… من المؤسف أن تتعرّض فنّانة بمستوى سلاف فواخرجي لما تعرّضت له …سأختصر الأمر ببضع كلمات ..أنت ستظلّين أنت ياعزيزتي ..وستظلّين أكبر بكثير ممن تصرّفوا بهذه الطّريقة ..في هذا الزّمن الأغبر تتبدّل المعايير وتفيض مياه المستنقعات الآسنة فدعينا ياصديقتي نركن بجوار السّواقي الصّافية وإن كانت لا تروي شغفنا للفنّ النّبيل “.

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الجدير بالذّكر أنّ الممثّلة كاريس بشّار تعاقدت مؤخّرًا على بطولة مسلسل “حبق” الذي سينطلق تصويره خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل في دمشق. تأليف بلال شحادات وإخراج باسم السّلكا. بطولة مهيار خضور، فادي صبيح وغيرهما.

لا بد من الاشارة حول الخلاف الكبير الممتدّ منذ ٢٣ عامًا حتى اليوم بين كاريس بشّار وسلاف فواخرجي. لقراءة المزيد: كيف دمّرت كاريس بشّار حفل زفاف سلاف فواخرجي؟