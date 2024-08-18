الموت يغيّب أيقونة السينما الفرنسية ألان ديلون

توفي النجم السينمائي الفرنسي، ألان ديلون، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز ٨٨ عامًا.

وقد أعلن الأبناء الثلاثة لـ ألان ديلون في بيان وفاة والدهم وطالبوا بإحترام خصوصيّة العائلة في هذه اللحظة المؤلمة والحزينة. مؤكدين ان النجم السينمائي توفي بسلام داخل منزله في “دوشي”، محاطًا بأولاده الثلاثة وعائلته وذلك بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

نذكر أن ألان ديلون كان قد تصدّر العناوين في عام ٢٠٢٣ عندما رفع أبناؤه الثلاثة دعوى ضد المعاونة المنزلية للنجم هيرومي رولان، التي يُقال أحيانا إنها شريكته، متهمين إياها بـ”استغلال ضعف” والدهم الذي كان يعاني من سرطان الغدد الليمفاوية وأصيب بجلطة دماغية عام ٢٠١٩.

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وكان ألان ديلون قد سار على السجادة الحمراء في أيار/مايو ٢٠١٩، وذلك ضمن مهرجان كان السينمائي ليتسلم سعفة ذهبية فخرية. وقال حينها “إنه يشبه لتكريم بعد الوفاة، لكنه تم وأنا على قيد الحياة”.

من أعماله “بيربل مون”، “روكو أند هيز براذرز”، “ذي ليبورد”، “ذي سويمينغ بول”.