شيرين عبد الوهاب تُفرح محبيها بخطوة غير متوقعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة غير متوقعة، فاجأت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب جمهورها بعودتها من خلال حساب يحمل اسمها على “إنستغرام”، عليه مليون متابع، في أول ساعة من ظهوره.

وكشف أحد متابعي شيرين، ويدعى “محسن”، عبر تغريدة بموقع “X” أنه تنازل لها عن حسابه الذي كان قد أطلقه منذ سنوات طويلة بعنوان “شيرين فانز” بعد أن حذف كافة المنشورات، وإلغاء متابعته لكافة الحسابات التي كان يتابعها.

ونشر صاحب الحساب الأصلي تغريدة أوضح فيها سبب قيامه بذلك، قائلًا: “بجد متشكر أوي لكل حد بعت لي كلمة حلوة، وعلى فكرة ده أقل حاجة أعملها، الحساب كبرته في حب شيرين وبدعمكم كلكم طبعًا، وفي الأخير الحساب رجع إلى أصحابه هو كان مجرد أمانة مستني صاحبها يجي يخدها، ودايما بقول شيرين قوية بمحبة جمهورها بحبكم كلكم”.

وبعد ساعات من استلام شيرين عبد الوهاب للحساب، قامت بنشر مقطع من أغنيتها الجديدة “هنحتفل” وعلقت عليه بقولها: “باللحظة الحلوة دي.. والنوم ده حرام عليه.. ده حرام لو الواحد غفل.. هنحتفل”.

كما قامت بمتابعة عدد من الفنانين منهم: هيفاء وهبي، سميرة سعيد، إليسا، نوال الزغبي، وائل كفوري.