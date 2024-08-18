أصالة تختتم مهرجان قرطاج بنجاح كبير.. “أكتر من اللي أنا بحلم بيه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت النجمة أصالة نصري آخر سهرات مهرجان قرطاج الدولي في دورته الثامنة والخمسين التي اختتمت مساء السبت في تونس وسط حضوري جماهيري كبير.

واستهلت الحفل بأغنية “أكتر من اللي أنا بحلم بيه” قبل أن تتوجّه بعبارات الشكر والمحبة للجمهور التونسي الذي وصفته بالجمهور “المثقّف” وفق تعبيرها.

وغنّت على مدى الثلاث ساعات تقريباً باقة متنوعّة من أغانيها منها “سامحتك كتير” و”يا مجنون” و”آسفة شوفلك غيري” و”إنسان” وحرصت على إهداء أغنية “فلسطين عربية” للشعب الفلسطيني.

وقالت أصالة في مؤتمر صحافي بعد الحفل إنها منفتحة على التعاون مع فنانين تونسيين في تقديم أغنيات ثنائية خاصة الفنانة أميمة طالب التي تربطها بها صداقة وثيقة.

وكانت أصالة قد نشرت صوراً لإطلالتها قبل الحفل وعلّقت قائلةً: “هالمسرح ( قرطاج )عندي غايه وحلم وحالاً رح أتشرّف بالمشاركه بمهرجان إسمه متل نجوم السما سنين طويله بتلمع ادعوا لي واستمتعوا بأغاني رتبتها لسعادتكم”.

وكانت الدورة الثامنة والخمسون لمهرجان قرطاج الدولي قد انطلقت في 18 تموز (يوليو) ببرنامج شمل مجموعة من الفنانين من بينهم العراقي كاظم الساهر واللبناني وائل كفوري والمصرية آمال ماهر والتونسي زياد غرسة إلى جانب عروض موسيقية وأخرى مسرحية.