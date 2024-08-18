بصورة “فوتوشوب”.. محمد هنيدي يردّ على هذا النجم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رد الفنان محمد هنيدي على نفى الفنان أحمد عيد ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول مشاركته في كتابة إفيهات فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”.

ومازح هنيدي، أحمد عيد حيث نشر صورتين واحدة له من فيلم “فول الصين العظيم”، والثانية لعيد من فيلم شورت وفانلة وكاب، ظهر فيها الاثنان بعضلات على طريقة الفوتو شوب، وعلق عليهما قائلاً: “حبيبي ودفعتي .. خريجين جيم واحد”.

وكان أحمد عيد قد نشر عبر صفحته على “فيسبوك” صورة مكتوبً عليها: “جزء كبير من إفيهات محمد هنيدي في صعيدي في الجامعة الأمريكية وهمام في أمستردام كانت من كتابة أحمد عيد”.

وكتب عيد ليوضح حقيقة الأمر قائلاً: “مساء الخير، الكلام دا غير حقيقي، سمعته أكتر من مرة قبل كده وكذبته وقتها.. محمد هنيدي نجم كبير ومش أنا اللي هكتبله إفيهات أفلام، بالعكس دا أنا أول مسرحية اشتغلتها معاه كانت ألابندا وكان هو اللي بيساعدني ويضيف لي بنفسه”.

وتابع: “محمد هنيدي أول تواجد ليا في الوسط الفني كان بسببه بعد ربنا سبحانه وتعالى وله فضل كبير عليا ماقدرش أنكره، فواجب عليا لما ألاقي كلام زي كده أطلع أنفيه”.

يذكر أن أحمد عيد شارك في رمضان 2024 بمسلسل “الحشاشين”، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ميمي جمال، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، نور محمود، أحمد كشك، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف.