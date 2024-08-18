“100 حاجة و50”.. رسالة من محمود العسيلي للفتيات القصيرات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمود العسيلي على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو وجه من خلاله رسالة طريفة إلى الفتيات القصيرات مروّجًا بها لأغنيته الجديدة “100 حاجة و50”.

وظهر العسيلي في الفيديو وهو يقول: “أنا عايز أتكلم في موضوع مهم جدا، أنا عارف إن أنتم مش متشافين، مش متقدرين، محدش شايفكوا، ومحدش واخد باله منكوا، والموضوع دا بجد مضايقني، مع إنكم كتير، عشان كده أنا قررت أعمل لكوا أغنية، أغنية للبنات القصيرة بس، أحلى ستات وبنات في الدنيا، 100 حاجة و50”.

ويأتي فيديو العسيلي حرصًا منه على التواصل مع جمهوره ونشر حالة من الطرافة على حسابه حيث مازح جمهوره بعد تعليقات البعض منهم على زيادة وزنه الملحوظة في الفترة الماضية، حيث نشر عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” صورة جديدة ظهر فيها وهو يقف على أحد اليخوت خلال استمتاعه بالعطلة الصيفية، وعلّق عليها ممازحاً: “لما تشفط بطنك وبردو مفيش فايدة”، ليتلقى العديد من التعليقات الطريفة والمازحة.

يُذكر أن العسيلي كان قد أعلن من خلال حسابه الخاص في “إنستغرام” عن تعاونه مع مطرب المهرجانات مسلم في عمل جديد حيث نشر مقطعاً مصوّراً جمعه بمطرب المهرجانات، كشف من خلاله عن مشاركتهما في أغنية جديدة، بعنوان “لا أبالي”، حيث ظهر الثنائي خلاله وهما يقولان: “كنا بنهزر ومفيش حاجة بينا… ودي أغنية اسمها “لا أبالي”… انتظرونا”.