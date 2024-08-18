معجبة تهدد كريم عبد العزيز بالقتل والسبب غريب!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم كريم عبدالعزيز، خلال تصريحات إعلامية، عن قصة إحدى معجباته والتي ظلت تهدده بالقتل لمدة ستة أشهر، عن طريق إرسالها خطابات له، تُخبره فيه بأنها مُعجبة بشدة به، وتريد الزواج منه، وبعد علمها أنه سيتزوج من امرأة أخرى، بدأت في إرسال خطابات تهديد له ولأسرته ووالدته بأنها ستقتله.

وكشف كريم أنه فوجئ في أحد الأيام بمعجبة ترسل له خطابات بكثافة غريبة، ثم ما لبست أن تحولت تِلك الخطابات سريعًا إلى تهديدات بالقتل، قائلة له “هقتلك لو اتجوزت”، مؤكدًا أن الرعب بدأ يدب في قلبه، لكن الرعب الأكبر كان مصدره والدته التي بدأت تِلك المُعجبة في مراسلتها أيضًا لتخيفها على ابنها الوحيد، وترسل لها صور “سكاكين”، بعد ذلك وصل الأمر بملاحقتهم وإخبارهم أين كانوا اليوم، وعنوان منزلهم، ويتركون المنزل في الساعة كام ويعودون في الساعة كام، الأمر الذي اضطر كريم عبدالعزيز إلى اللجوء للشرطة”.

وأكد كريم عبدالعزيز أن الشرطة استطاعت بالفعل العثور عليها، والقبض عليها، وهنا كان طلبه حينما أخبرته الشرطة أنها ألقت القبض على تِلك المُعجبة، بأن يلتقي بها، وبالفعل ذهب إلى قسم الشرطة، ليسألها سؤالًا واحدًا فقط، “ليه عيشتي البيت كله في قلق 6 شهور”، لترد عليه تِلك المعجبة: “علشان مينفعش تتجوز إلا أما تاخد موافقتي”، وهنا أدرك أنها تُعاني من اضطراب عقلي ما أو نفسي، فقرر أن يسامحها ويتنازل عن المحضر.