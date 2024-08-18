الفكرة تعود للمنتج فهد الزاهد.. رانيا يوسف تتحدث عن أغنيتها الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعيش الفنانة رانيا يوسف حالة من السعادة بعد ردود الفعل التي تلقتها من جمهورها عقب إعلانها طرح أولى أغنياتها والتي تحمل عنوان “ليك” والمنتظر أن تطرحها شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بشكل رسمي على “يوتيوب” يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت رانيا قد روّجت من خلال حسابها الخاص في “إنستغرام” لأول فيديو كليب لتجربتها الغنائية الجديدة والأولى في مشوارها الفني، والتي تحمل توقيع المخرجة بتول عرفة.

ونشرت رانيا برومو الأغنية وظهرت فيه وهي تقدّم استعراضات عدة بمساعدة إحدى الفرق الاستعراضية، وعلّقت على الفيديو بقولها: “هل أنتم جاهزون؟ ترقّبوا فيديو كليب أغنيتي الجديدة “ليك يوم” الثلاثاء المقبل 20 آب/أغسطس الحالي حصرياً عبر قناة “لايف ستايلز ستوديوز” على “يوتيوب”… إخراج: بتول عرفة، كلمات: سمير طارق، ألحان: محمد مصطفى، توزيع: تيام طارق”.

وكانت المخرجة بتول عرفة قد أصدرت بياناً صحافياً حول التجربة قالت فيه إن كليب أغنية “ليك”، والتي تقدّمها رانيا يوسف في أولى تجاربها في مجال الفيديو كليب تم تصويره في القاهرة، مشيرةً إلى أن فكرة تقديم رانيا يوسف للأغنية تعود الى المنتج فهد الزاهد، وأنها صوّرتها بشكل استعراضي مستعينةً بالأداء التمثيلي لرانيا.

وأضافت بتول أن الكليب فكرته بسيطة، واعتمدت فيه على الاستعراضات بشكل كبير، لافتةً إلى أن رانيا يوسف تظهر خلال الكليب بثلاث إطلالات مختلفة، متمنيةً أن يلقى العمل إعجاب الجمهور، خاصة أنه بُذل فيه مجهود كبير على مستوى التصوير والتحضيرات، بالإضافة إلى أن رانيا يوسف تظهر فيه بشكل جديد ومختلف.